Ющенко підписав зміни до держбюджету-2009

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2009 рік” (щодо погашення заборгованості шахт за спожиту електроенергію).

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 грудня.

Ним передбачено змінити цільове призначення залишку невикористаних у 2008 році коштів спеціального фонду державного бюджету в обсягу 260 млн. 473,6 тис. грн., що надійшли від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, та забезпечити оплату шахтами 3-ї групи (шахти, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації) поточного споживання та погашення заборгованості за електроенергію за рахунок цих коштів.

Як зазначено у пояснювальній записці, за рахунок зазначеного джерела частково може бути вирішена проблема погашення взаємної заборгованості у вищевказаному обсязі між підприємствами Мінпаливенерго та Мінвуглепрому шляхом проведення розрахунків за електричну енергію, спожиту в минулих періодах, та за вугільну продукцію, отриману в минулих періодах, за схемою, учасниками якої є: вугільні підприємства, що фінансуються з державного бюджету; енергопостачальники за регульованим тарифом; ДП "Енергоринок"; енергогенеруючі компанії ТЕС; державне підприємство "Вугілля України", що поставляє вугільну продукцію; вуглевидобувні підприємства, які використовують зазначені кошти для погашення заборгованості з виплати зарплати шахтарям.

Як відомо, відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України, не пізніше 31 грудня або в останній день іншого бюджетного періоду Державне казначейство України закриває усі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді та на кінець бюджетного періоду зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їхнього цільового призначення.