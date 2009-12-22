Мета газової політики уряду - здача української ГТС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що метою газової політики уряду є здача української газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив в інтерв’ю британській газеті «Сандей Телеґраф» та іспанській «Ель Мундо».

В.ЮЩЕНКО наголосив на неприпустимості безвідповідального ставлення з боку уряду до фінансових проблем НАК «Нафтогаз України».

За словами Президента, газовий монополіст знаходиться у скрутному становищі з багатьох причин, але головними є дві: небажання уряду перед виборами підвищувати внутрішні ціни на газ до об’єктивного рівня, а також неспроможність прем’єр-міністра відстояти перед «Газпромом» справедливі для України умови договору на постачання та транзит газу.

«Газова політика ТИМОШЕНКО - це найбездарніша політика за весь час незалежності. Це не просто популізм - це комунізм у квадраті. Та ні, навіть комуністи собі такого не дозволяли. Адже не буває так, що купуєш дорожче, а продаєш дешевше. Не може Україна купувати газ за найвищими цінами в Європі, транзитувати за найнижчими, та ще й внутрішні ціни не підвищувати”, - заявив В.ЮЩЕНКО. За його словами, “це прямий шлях до виснаження ресурсів «Нафтогазу», до його повного руйнування”.

“Мета такої політики одна - здача української ГТС, здача державних інтересів заради якихось політичних преференцій. Я цього не дозволю», - наголосив В.ЮЩЕНКО.