Росія і Туркменія відновлять поставки туркменського газу

Росія і Туркменія домовилися про відновлення в період з 1 по 10 січня 2010 року поставок туркменського газу в обсягу до 30 млрд. куб. м щорічно, передає РІА "Новости".

Відповідну зміну і доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу (від 10 квітня 2003 року) у понеділок, 21 грудня, в Ашхабаді підписали заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ і голова державного концерну Туркменії «Туркменгаз» Нури МУХАММЕДОВ.

Документи було підписано у присутності президентів Росії і Туркменістану Дмитра МЕДВЕДЄВА і Гурбангули БЕРДИМУХАММЕДОВА.

«Ці документи визначають всі умови відновлення поставок, а також їх обсяги, ціни і режими», - повідомив журналістам О.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, документи передбачають відновлення поставок газу «з 1 січня, або не пізніше 10 січня 2010 року» в обсягу до 30 млрд. куб. м на рік.

«Перший раз в історії російсько-туркменських відносин у газовій сфері поставки газу здійснюватимуться на основі формули ціни, що повністю відповідає умовам європейського газового ринку», - зазначив О.МЕДВЕДЄВ.

Крім того, президенти Росії й Туркменії підписали угоду між двома країнами про розширення стратегічної співпраці в галузі енергетики і машинобудування.

Як повідомив журналістам віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧИН, документ «передбачає розширення співпраці у стратегічних сферах економіки».

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 квітня 2009 року на ділянці газопроводу "Середня Азія-Центр-4" стався вибух. Відповідальність за нього Туркменія поклала на "Газпром", який, нібито без попередження, різко скоротив відбір газу. Пошкоджену ділянку газопроводу було повністю відновлено, проте експорт газу по ньому не поновився, оскільки Росія і Туркменія не змогли узгодити умови поставок.