Суд переніс розгляд передачі газових мереж

Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 21 грудня оголосив перерву в підготовчому засіданні до 10.00 24 грудня у справі про визнання недійсною постанови уряду №775 від 10 червня 2009 р. про передачу державних газорозподільних мереж дочірньому підприємству «Нафтогазмережі» НАК «Нафтогаз України».

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в «Нафтогазі».

За інформацією співбесідника агентства, суд залучив Міністерство палива і енергетики та НАК «Нафтогаз України» як третіх осіб до цієї справи.

Позивачами у справі проти Кабінету міністрів і Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) виступають ВАТ «Вінницягаз», ВАТ «Дніпропетровськгаз» і ВАТ «Миколаєвгаз».

Як повідомлялося, на 31 грудня 2009 року запланована передача газових мереж державної форми власності Дніпропетровської, Миколаївської, Закарпатської і Львівської областей від газорозподільчих компаній на баланс ДП «Нафтогазмережі».

Раніше НАК «Нафтогаз України» заявила про прийняття на баланс державного майна ВАТ «Вінницягаз» з подальшою передачею «Нафтогазмережам».

НАК «Нафтогаз України» на початку серпня 2009 року на виконання відповідного рішення уряду України завершила створення дочірнього підприємства «Нафтогазмережі», в управління якого буде передано державні газорозподільчі мережі, що експлуатуються в даний час міськ- і облгазами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою (№775 від 10 червня 2009 р.) передав на баланс дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" державні газорозподільні мережі 43 регіональних газопостачальних компаній (обл- і міськгази).