Дністровська ГАЕС запрацювала

Сьогодні за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО був введений в дослідницько-промислову експлуатацію перший гідроагрегат Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, перед запуском об`єкта Ю.ТИМОШЕНКО відзначила важливість завершення будівництва і запуску об`єкта для забезпечення енергетичної незалежності країни.

«Я думаю, що ми до кінця ще навіть не віддаємо собі звіт, що ми робимо для України, у той час коли природний газ не те що дорожчає – він у світі поступового закінчується, вугілля стає все дорожче видобувати. І те, що ми починаємо реально втілювати в життя енергетичну стратегію України до 2030 року, а це означає запускати відновлювані джерела енергії. я думаю, що це величезне досягнення України», – сказала прем`єр-міністр.

При цьому вона зазначила, що, незважаючи на складний в економічному плані 2009 рік, здати об`єкт, який будувався протягом 26 років, вдалося саме зараз. Ю.ТИМОШЕНКО подякувала всім, хто займався будівництвом об`єкта, а також українських виробників, продукція яких була використана в будівництві, а це завод «Електротяжмаш», ВАТ «Турбоатом», Зуєвський електромеханічний завод і Запорізький трансформаторний завод.

У свою чергу, голова правління ВАТ «Укргідроенерго» Семен ПОТАШНИК запевнив главу уряду, що другий гідроагрегат ГАЕС буде зданий в експлуатацію в 2011 році, а третій – у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня ц.р. Кабінет Міністрів України перерозподілив кошти спеціального фонду державного бюджету, виділивши додатково 100 млн. грн. на роботи з добудови Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Дністровська ГАЕС, одна з найбільших у світі гідроакумулюючих електростанцій, будується в Чернівецькій області на річці Дністер. Будівництво станції розпочато в 1983 році. Згідно з проектом, встановлена електрична потужність Дністровської ГАЕС (7 насосів-турбін) у генеруючому режимі складе 2268 МВт, в насосному режимі – 2947 МВт. Проект станції передбачає встановлення семи однотипних гідроагрегатів. Загальна кошторисна вартість будівництва становить 5,8 млрд. грн.

Замовником будівництва Дністровської ГАЕС є ВАТ «Укргідроенерго», головним підрядником – ТОВ «Енергопром».