В аукціоні з експорту електроенргії візьмуть участь 3 компанії

У сьогоднішньому місячному аукціоні на отримання права доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії зареєструвалися ТОВ «Східенерго», ВАТ «Західенерго», а також держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго».

Про це УНІАН повідомив прес-секретар міністра палива і енергетики України Фент ДІ з посиланням на підсумки розкриття заявок, що проводилося аукціонною комісією НЕК «Укренерго» сьогодні вранці.

Ф.ДІ нагадав, що аукціон відбудеться сьогодні о 15.00.

Як повідомляв УНІАН, НЕК «Укренерго» виставило на місячний експортний аукціон (на період з 1 по 31 січня) міждержавний перетин України загальною потужністю передачі електроенергії 2 тис. 315 МВт. Зокрема, на аукціон виставлено 250 МВт перетину т.з. «Бурштинського енергоострова», з якого Україна здійснює експорт електроенергії за напрямами Угорщина, Словаччина і Румунія.