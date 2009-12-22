Соколовський: Газпром досі не відкликав позов до Нафтогазу

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що ВАТ «Газпром» досі не відкликало свій позов до НАК «Нафтогаз України», поданий 16 січня 2009 року до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма у зв`язку з так званою січневою «газовою війною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив сьогодні журналістів у Києві.

«Донині ніхто не говорив про те, що позов, який подав «Газпром» до НАК «Нафтогаз України» 16 січня цього року щодо тієї проблеми, яка сталася з вини російської сторони, - без сумніву, ми в цьому переконані, - позов не відкликано і не скасовано», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він додав, що «арбітражне провадження припинене до 31 травня 2010 року».

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» ще 16 січня, тобто до підписання 19 січня газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», звернувся з проханням про арбітраж до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма. Вид суперечки, як зазначається у проханні про арбітраж, - «транзит російського природного газу територією України».

У заявленій вимозі «Газпром» зазначав, що між «Нафтогазом України» і «Газпромом» існує довгостроковий контракт про об`єми і умови транзиту російського природного газу територією України на період з 2003 по 2013 рік і відповідні доповнення до нього.

Згідно з цими документами, на думку «Газпрому», відповідач (НАК «Нафтогаз України») не тільки не «дотримував юридичних зобов`язань щодо транзиту природного газу територією України до Європи», а ще й вилучав транзитний газ.

У Стокгольмському арбітражі «Газпром» просив, зокрема, зобов`язати відповідача відновити і продовжувати виконання своїх зобов`язань з надання послуг транзиту позивачу, відповідно до умов довгострокового контракту. Також визнати вилучення відібраного газу за триваюче порушення довгострокового контракту, зобов`язати відповідача повернути позивачу відібраний газ (або його еквівалент) і стягнути збитки, яких зазнає позивач.

Крім того, «Газпром» надіслав до Стокгольмського арбітражу додатковий лист з уточненням позовних вимог. Останній пункт в ньому виражається цифрою в 100 тис. євро.

У свою чергу, 6 березня «Нафтогаз» попросив арбітраж відхилювати прохання «Газпрому» у зв`язку з тим, що, згідно з арбітражними застереженнями, на які посилається російська сторона, на досудове - світове і взаємоприйнятне – розв’язання суперечки між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» відведено 45 днів «з моменту виникнення суперечки», тільки після закінчення яких у разі, якщо згоди не досягнуто, можливе звернення до арбітражу.

При цьому «Нафтогаз» підкреслював, що заявлені «Газпромом» вимоги «є необґрунтованими і категорично відкидаються «Нафтогазом» з процесуальних і формальних підстав, а також з підстав по суті». У документі також наголошується, що «Нафтогаз» залишає за собою право подати стрічний позов проти «Газпрому» у разі, якщо арбітражне провадження буде продовжене.

Нагадаємо, конфлікт цього року, в результаті якого російський газовий монополіст - компанія «Газпром», - з 1 січня майже на три тижні припинив поставки газу до ЄС, став другим з моменту проголошення Україною незалежності.