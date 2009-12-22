НАЕК «Енергоатом» залучив 50 млн. дол. кредиту у ЗАТ «Альфа-Банк» для розрахунків з ВАТ «ТВЕЛ» (Росія) за поставлене в 2009 році свіже ядерне паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

За його словами, кошти кредиту будуть використані для скорочення відставання в графіку розрахунків з російським контрагентом.

Водночас Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ зазначив, що український атомний оператор на сьогодні не має заборгованості перед ВАТ «ТВЕЛ» за поставки палива. Через дефіцитний енерготариф «Енергоатом» попросив «ТВЕЛ» скоригувати первинний графік поставок палива і розрахунків за нього.

Також Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ зазначив, що через дефіцитний тариф і скорочення вироблення в умовах економічного спаду фінансовий дисбаланс компанії за підсумками 2009 року може досягти близько 2,5 млрд. грн. Тільки внаслідок недовироблення втрати компанії становитимуть близько 850 млн. грн.

У зв`язку з цим Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ не виключає, що НАЕК «Енергоатом» може звернутися до адміністративного суду з позовом до Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), яка, незважаючи на вимоги змін до законодавства, що набули чинності, а також видання низки інших нормативних актів, досі не переглянула тариф компанії на відпущення електроенергії з урахуванням падіння курсу гривні по відношенню до долара, збільшення розміру відрахувань з екологічного збору, а також зобов`язань перед ДП «СхідГЗК» в рамках формування резерву ядерного палива.

«Наші юристи в даний час відпрацьовують це питання. Є доручення прем`єр-міністра щодо включення до тарифу низки витрат, але воно не виконується», – сказав він.

За словами Ю.НЕДАШКОВСЬКОГО, компанія має намір просити суд зобов`язати НКРЕ забезпечити виконання доручення уряду.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.