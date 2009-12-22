Україна веде переговори з Росією про підвищення ставок на транзит нафти

Україна веде переговори про підвищення для Російської Федерації ставки за транзит нафти українськими нафтопроводами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, переговорний процес може бути завершено до кінця 2009 року.

Разом з тим Б.СОКОЛОВСЬКИЙ не уточнив, до якого рівня планується підвищити ставку транзиту нафти, пославшись на комерційну таємницю.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації ВАТ «Укртранснафта» (входить в структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.