Енергозалежність України – вина тих, хто наживається на поставках газу.

Про це заявив голова Верховної Ради України, кандидат на пост Президента України Володимир ЛИТВИН на зустрічі з трудовим колективом “Запоріжсталі”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА, він назвав своїм першочерговим завданням – «гарантування енергетичної безпеки України». «Сьогодні українська продукція не конкурентоспроможна, адже на її одиницю витрачається у 5 разів більше енергоносіїв, ніж в інших країнах”, - додав В.ЛИТВИН. За його словами, “Україні пора звільнятися від газової залежності та краще використовувати власні ресурси, зокрема, вугілля”. “Ми також маємо найбільший в Європі стратегічний запас урану», – нагадав він.

Торкаючись загальносвітового аспекту цього питання, В.ЛИТВИН зазначив, що «економічний туберкульоз, який сьогодні демонструє світ, виступаючи за егоїстичні позиції, позбавляє людство будь-якої перспективи”. “Світ, за умови розуміння проблеми забезпечення енергоносіями, може зробити все, щоб вдвічі краще жити і вдвічі менше витрачати ресурсів», - додав він.

Під час вивчення програми технічного переоснащення комбінату «Запоріжсталь» В.ЛИТВИН ознайомився з новою технологією - вдування пило-вугільного палива. За допомогою нового палива «Запоріжсталь» знизить використання газу на 40-45%.

Говорячи про енергоперепрофілювання національної промисловості, В.ЛИТВИН зазначив: «В Польщі з вугілля виробляється 98% енергії, в ПАР – 90%, в Австралії – 84%, в США – 56%, в Німеччині – 51%”. За його словами, в Україні - тільки 21%. Він наголосив, що світовий досвід розвитку енергетики свідчить, що для мінімально необхідного рівня безпеки частка вугілля в паливно-енергетичному балансі країни не повинна бути нижче 28%.