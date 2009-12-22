«Нафтогаз» і «Газпром» домовилися про відтермінування оплати за газ

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» домовилися перенести крайній термін оплати за поставлений в Україну в грудні газ з 7 на 11 січня.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками зустрічі голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ сьогодні в Москві.

«Сторони обговорили питання, пов`язані з оплатою «Нафтогазом України» поставок російського газу. Враховуючи неробочі святкові дні, досягнуто домовленості про перенесення дати оплати грудневих поставок з 7 на 11 січня 2010 року», - говориться в повідомленні.

На зустрічі також обговорювалися питання, пов`язані з обсягами поставок і транзиту газу в першому кварталі 2010 року. Проте конкретні цифри не називаються.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.