«Укренерго» реалізувало 250 МВт Бурштинського перетину на січень

НЕК «Укренерго» реалізувала на аукціоні за надання доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії на період з 1 по 31 січня 250 МВт перетину так званого «Бурштинського енергоострову» за 8 млн. 109,380 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішні торги заявки надійшли тільки на чотири лоти «Бурштинського енергоострову». У торгах брали участь ТОВ «Східенерго» (ДТЕК), держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», а також ВАТ «Західенерго», яке фактично не брало активної участі у торгах. Лоти 5-19 на перетин з Росією, Молдовою і Польщею було знято з торгів.

За підсумками аукціону ТОВ «Східенерго» придбало, зокрема, право доступу до перетину 100 МВт (гарантований доступ) за 3 млн. 563,752 тис. грн. Інші три лоти сумарним обсягом 150 МВт, з яких гарантований доступ буде забезпечено тільки до 50 МВт, придбало ДПЗД «Укрінтеренерго» за 4 млн. 545,628 тис. грн.

Під час торгів ціна лотів зросла в 1,9-2,6 рази.

Як повідомляв УНІАН, НЕК «Укренерго» виставила на місячний січневий аукціон з експорту електроенергії 22 грудня 250 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострову», який працює у синхронному режимі з UCTE і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини та Угорщини.

Перетин «Бурштинського енергоострову» розбито на 4 нерівні лоти: один на 100 МВт і три по 50 МВт. При цьому послуги з доступу тільки до 100 МВт перетину гарантуються компанією у повному обсягу протягом всього січня. Інші три лоти по 50 МВт не гарантуються системним оператором, що означає, що вони можуть бути скориговані «Укренерго» в оперативному порядку при виникненні аварійних ситуацій або у разі зміни балансу потужності в Об`єднаній енергосистемі України. Стартова ціна лотів з «Бурштинського енергоострову» коливається в межах від 681,876 тис. грн. до 1 млн. 363,752 тис. грн.

Окрім того, на аукціон було виставлено пропускну спроможність перетину з Польщею «Добротвірська ТЕС – Замость (Польща)» двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт. Початкова вартість лотів – 1,841 млн. грн. і 1,091 млн. грн., відповідно.

Крім того, «Укренерго» виставило на торги чотири лоти сумарним обсягом 250 МВт у напрямі на Молдову і дев`ять лотів загальним обсягом 1600 МВт у напрямі на Росію.

Водночас, «Укренерго» вирішило не виставляти на січневий аукціон експортний перетин у напрямі на Білорусь, по якому на даний час у рамках міждержавної угоди здійснюється експорт електроенергії державним підприємством «Укрінтеренерго», яке пролонгувало експортний контракт з «Беленерго» на 2010 рік. Проте нагадаємо, що на річний аукціон «Укренерго» виставляло білоруський перетин обсягом 175 МВт, але воно не зацікавило учасників торгів.