Підприємства ТКЕ заборгували за газ 1,5 млрд. дол.

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгували за спожитий із початку нового опалювального сезону природний газ 1,5 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ, спожитий у минулому опалювальному сезоні (2008-2009 рр.), становить 2,35 млрд. грн. (рівень оплати – 74%).

Крім того, борг АЕК «Київенерго» за природний газ, спожитий у 2008-2009 рр., становив 1,08 млрд. грн. (рівень оплати в 2009 р. – 63%).

Найбільші борги перед компанією за природний газ, спожитий протягом минулого опалювального сезону (з 1 жовтня 2008 р.), – у підприємств ТКЕ Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Запорізької, Луганської, Одеської областей, Києва (без АЕК «Київенерго»), а також Рівненської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Львівської та Сумської областей.

У новому опалювальному сезоні (з 1 жовтня 2009 р.) найбільше заборгували за природний газ підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Одеської та Київської областей.

ДК «Газ України» звертає увагу підприємств ТКЕ-боржників, що значна їх частина може зменшити свою заборгованість за газ шляхом оформлення й проведення відповідних протоколів згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 №193 (визначає порядок компенсації з держбюджету різниці в тарифах). Загалом теплоенергетика не провела таких протоколів на суму, що перевищує 556 млн. грн.

У компанії зазначають, що незадовільні розрахунки за газ є наслідком низького рівня фінансово-господарської діяльності підприємств ТКЕ і неефективного керівництва ними з боку місцевих органів влади.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.