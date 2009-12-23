Уряд скасував ТУ на виробництво компонентів бензину 92-95

Кабінет Міністрів України рекомендував Держспоживстандарту скасувати технічні умови (ТУ) на виробництво компонентів бензину (КБ) 92-95.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ з посиланням на рішення, ухвалене на засіданні уряду в середу, 23 грудня.

«Сьогодні ухвалені два унікальні рішення, одне з них – це скасування технічних умов на виробництво КБ 92-95, які (виробники – УНІАН) сплачували, порівняно з усім ринком бензину, не 110 євро (акциз – УНІАН), а 20 євро, і зривали весь ринок», - сказала вона.

Голова Держкомпідприємництва також зазначила, що дане рішення у сукупності з прив`язкою вартості нафти українського походження, яка реалізується на аукціонах, до митної вартості (друге ухвалене сьогодні рішення КМУ – УНІАН), дозволить додатково залучити до бюджету близько 4 млрд. грн.