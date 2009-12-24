Нафтові ф'ючерси на світовому ринку дорожчають

Ф`ючерси на нафту у середу закрилися вище 75 доларів за баррель на тлі новин про те, що запаси нафти і палива скорочуються швидше, ніж очікувалося, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Проте реальна перевірка на міцність ціни 75 доларів буде, коли обсяг торгів зросте після свят.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування лютневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 2,27 долара, або 3,1%, – до 76,67 долара за баррель. Це найвищий рівень закриття з 1 грудня т.г.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE Futures виросли в ціні на 1,92 долара – до 75,38 долара за баррель.

Ціни на нафту виросли після того, як Міністерство енергетики США повідомило про значне скорочення запасів нафти і палива, яке перевищило прогнози.

Згідно з даними Міністерства енергетики, запаси нафти на тижні 12-18 грудня знизилися на 4,8 млн. баррелів. Запаси бензину скоротилися на 900 тис. баррелів. Запаси дистилятів, з урахуванням топкового мазуту і дизельного палива, впали на 3 млн. баррелів.

Беручи до уваги, що запаси нафти знаходяться на найнижчому рівні майже за рік, інвестори сподіваються, що гірше вже позаду. Нафтопереробні заводи намагаються знизити надлишки запасів шляхом скорочення виробництва нафти і зниження її імпорту.

Надії, що викликали зростання цін на нафту до 75 доларів за баррель, полягають в тому, що деяку частину цих зайвих запасів нафти використовують країни з більш економіками, які стрімко зростають, такі як Китай, а решта нафти знадобиться, коли економіка США відновиться.

Поповнення запасів, яке спостерігається останнім часом, може виявитися невдалим стартом, коли почнеться 2010 рік. Здебільшого скорочення запасів нафти спостерігається в країнах – членах Персидської затоки, де у компаній є сильний стимул скоротити запаси, щоб уникнути сплати податків на накопичену за рік нафту.

І хоча попит виріс з мінімумів цього року, на тижні 12-18 грудня він все ще був на 1,1% нижче за рівні, що спостерігалися у цей же період минулого року.