Тігіпко: вуглепром спіткає колапс

Кандидат у Президенти Сергій ТІГІПКО заявляє, що українську вугільну промисловість спіткає колапс, якщо терміново не розпочати реформу вугільної галузі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

«Популізм уряду і парламенту дорого коштуватиме вугільникам. Держава вже не спроможна утримувати всі шахти, але продовжує відкладати реформи», - зазначив кандидат у Президенти, коментуючи прийнятий Верховною Радою закон, яким продовжується мораторій на банкрутство гірничих підприємств і, зокрема, вугільних шахт. (Так, неможливо почати процедуру банкрутства щодо підприємств, в яких частка державної участі перевищує 25%. Мораторій продовжується до 2013 року).

Як підкреслив С.ТІГІПКО, «парламент і уряд діють цілком алогічно”. Зокрема, зазначив він, “спочатку ВР виділяє 260 млн. грн. шахтам із групи таких, що ліквідуються, на погашення боргів за електроенергію, а потім блокує процедуру їх банкрутства”. “Який у цьому сенс? Погасивши борги сьогодні, завтра уряд зіткнеться з тим же питанням, адже шахти не перестануть бути збитковими”, - підкреслив політик.

Крім того, зазначив С.ТІГІПКО, “Кабмін хоче підвищити зарплату шахтарям на 30%. При цьому головним показником для галузі залишається рівень держпідтримки, який наступного року, за прогнозами уряду, зросте на 80% і досягне 18 млрд. грн.”

“Ефективність падає – собівартість вугілля зростає», - констатував кандидат у Президенти.

На переконання С.ТІГІПКА, «якщо терміново не почати реформу вугільної галузі, якщо не пустити мізерні державні фінанси на програми працевлаштування шахтарів підприємств, які закриваються, вуглепром спіткає колапс».