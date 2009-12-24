НКРЕ збільшила прогнозовану гуртову ціну електроенергії на січень на 3%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила збільшити прогнозовану гуртову ціну електроенергії на січень 2010 року, встановивши її на рівні 441,4 грн. за МВт/год. Таким чином, прогнозована гуртова ціна зросте порівняно зі встановленою для грудня на 3%.

Про це йдеться у постанові НКРЕ (№ 1484 від 24 грудня п.р.), текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з березня 2009 р. НКРЕ щомісяця потроху (за винятком жовтня, коли рівень ціни було збільшено на 3%) підвищувала рівень прогнозованої гуртової ціни. До цього, протягом листопада 2008 року – лютого 2009 роки, прогнозована гуртова ціна електроенергії залишалася незмінною – 395,17 грн. за МВт/год.

Проте, за 2009 рік рівень прогнозованої гуртової ціни зріс на 8,7% з 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

Довідка УНІАН. Прогнозована гуртова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергозабезпечувальні компанії враховують прогнозовану ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

Прогнозована гуртова ціна електроенергії у 2008 році зросла на 46,3% – з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозована оптова ринкова ціна на електроенергії зросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Прогнозована гуртова ринкова ціна на електроенергію в 2006 році зросла на 16,05% – з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год (без ПДВ).