Кабмін заборонив «Нафтогазу» закуповувати фінпослуги

Кабінет міністрів скасував свою постанову №767 від 24 липня, якою НАК «Нафтогаз України» дозволялося здійснювати закупівлю фінансових і інших пов`язаних з ними послуг поза положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, яке передбачає проведення тендерів

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів (№1366 від 23 грудня), опублікованій на урядовому порталі.

Також уряд скасував пункт 2 постанови уряду №237 від 11 березня, якою «Нафтогазу» дозволялося проводити тендери з вибору фінустанов для залучення кредитних коштів з одним учасником.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.