Загострення російсько-українських відносин у газовій сфері не буде

Загострення російсько-українських відносин у газовій сфері на початку 2010 року не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні журналістам політолог, президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ.

За його словами, перехід у розрахунках між Україною та Росією на формульне визначення ціни на газ – це позитив. «Оскільки це зменшує політичний тиск Росії на Україну. Втім, зрозуміло, що чим вище ціна на газ, тим більший політичний тиск з боку Росії», - зазначив І.ЖДАНОВ.

Також він додав, що Україна в 2009 році вчасно платила Росії за газ і так буде й надалі.

Крім того, експерт зазначив, що важливим є збільшення ціни на транзит російського газу до Європи Україною.