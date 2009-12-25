Уряд зменшив витрати на шахти на 100,9 млн. грн.

Кабінет міністрів України вирішив перерозподілити 100,976 млн. грн. коштів Стабілізаційного фонду Держбюджету, передбачених на фінансування капітального будівництва на держшахтах у 2009 році, направивши їх на виплату зарплат шахтарям.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 16 грудня № 1565-р, текст якого обнародуваний на урядовому порталі.

Згідно з документом, зокрема, Кабмін збільшив асигнування на виплату зарплати працівникам державних вугледобувних компаній і на часткову підтримку за собівартістю виробництва вугільної продукції з 2 млрд. 762,949 тис. грн. до 2 млрд. 863,925 тис. грн., знявши вказані кошти з витрат з капбудівництва шахт.