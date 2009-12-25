ВААІД та АЗС «Formula» співпрацюватимуть

Сьогодні Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) і мережа АЗС «Formula» уклали угоду про співпрацю, яка передбачає надання АЗС «Formula» статусу офіційного постачальника палива асоціації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВААІД.

Згідно з повідомленням, автозаправна мережа надасть дирекції і членам асоціації пільгові умови придбання фірмових нафтопродуктів під брендом «Formula».

«Сучасні автомобілі, які постачають члени ВААІД, вимагають палива європейських стандартів, і саме такий продукт ми визначили в особі бензинів і дизельного палива «Formula», – заявив генеральний директор ВААІД Олег НАЗАРЕНКО.

У свою чергу, комерційний директор мережі АЗС «Formula» Віталій ЛЕОНЧУК відзначив, що компанія розглядає цей проект як додатковий чинник відповідальності перед своїми клієнтами.

Сторони також визначили додаткові напрями спільної діяльності з питань популяризації використання європалива в Україні та інформування власників сучасних автомобілів про практику застосування сучасних паливно-мастильних матеріалів.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) створена в 1999 році для координації зусиль, спрямованих на захист законних прав і фінансово-економічних інтересів підприємців-операторів автомобільного ринку України, розвитку і регулювання автомобільного ринку України. На сьогоднішній день асоціація налічує 114 членів.

Мережа АЗС «Formula» – одна з найбільших національних мереж, що налічує 118 автозаправних комплексів в 13 регіонах України. Мережа купує за прямими договорами нафтопродукти стандарту не нижче Євро-3 у провідних вітчизняних виробників («ЛІНІК» і «ЛУКОЙЛ-ОДЕСЬКИЙ НПЗ»), а для продажу палива під ТМ «Formula» (бензини – не нижче за Євро-5, дизпаливо – не нижче за Євро-4) – у зарубіжних постачальників: «Орлен Летува» (раніше «Мажейкю нафта», Литва), Мозирський НПЗ (Білорусь) і Statoil (Норвегія).