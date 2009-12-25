Ющенко відмінив передачу газорозподільних мереж «Нафтогазу»
Своїм указом Президент зупинив дію рішення Уряду
Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію рішення Кабінету міністрів про передачу дочірній компанії НАК “Нафтогаз України” майна державних газорозподільних мереж.
Про це йдеться в указі В.ЮЩЕНКА від 23 грудня 2009 року “Про зупинення дії постанови Кабінету міністрів України від 10 червня 2009 року № 775”, текст якого розміщено на сайті глави держави.
Кабінетом міністрів України 10 червня 2009 року видано постанову № 775 “Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж”.
Зазначеною постановою Кабінет міністрів України передав на баланс визначеного Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” її дочірнього підприємства («Нафтогазмережі» - УНІАН) майна державних газорозподільних мереж, йдеться в указі.
Як також наголошується в документі, таке рішення Кабінету міністрів є нічим іншим, як запровадженням монополії дочірнього підприємства НАК “Нафтогаз України” на всьому ринку послуг з розподілу природного і нафтового газу та постачання природного газу споживачам за регульованим тарифом, а відтак, установленням обмежень і перепон для інших суб`єктів господарювання різних форм власності щодо провадження зазначених видів господарської діяльності.
За таких обставин названа постанова уряду не відповідає Конституції України, вважає Президент.
Як також підкреслюється в указі, видавши постанову № 775, Кабінет міністрів України вийшов за межі повноважень, визначених Конституцією і законами України.