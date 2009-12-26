"Газпром" занепокоєний оплатою Україною грудневого газу

Україна з середини грудня суттєво скоротила відбір російського газу, що свідчить про труднощі з оплатою постачань, ситуація з платежем за останній місяць 2009 року дуже тривожна, заявив в ефірі телеканалу "Вести" в п`ятницю глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.

Як повідомляють РІА «Новости», за його словами, "в середині грудня відбулася тенденція зниження відбору, що підтверджує, що Україна зазнає серйозних проблем з (майбутньою) оплатою".

При цьому О.МІЛЛЕР додав: "Ми і чуємо, і бачимо, що Україна зазнає дуже-дуже серйозних проблем з оплатою постачань російського газу за грудень".

Глава "Газпрому" нагадав, що крайній термін оплати грудневого газу було перенесено у зв`язку з новорічними святами з 7 січня на 11 січня.

"Ми оцінюємо ситуацію з оплатою за постачання російського газу за грудень як дуже тривожну", - заявив О.МІЛЛЕР.

Він відзначив, що з початку грудня Україна почала збільшувати відбір газу. "У грудні холодно, обсяг споживання в Україні почав зростати, як і в Росії. Обсяг споживання зростав ще й тому, що Україна планувала збільшити відбір, бо в січні ціни стануть ринковими, цього року діє знижувальний коефіцієнт 0,8, мабуть, вони хотіли закачати додаткові обсяги, аби менше відбирати в січні. Але сьогодні Україна бере значно менше від контрактних обсягів", - сказав глава "Газпрому".

О.МІЛЛЕР визнав, що в останні місяці Україна говорила про проблеми з оплатою постачань газу, але акуратно платила 100% за фактичні постачання.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 року "Газпром" припинив постачання газу Україні у зв`язку з відсутністю угоди на 2009 рік, 7 січня було припинено транзит до ЄС через територію України. Відновити його вдалося лише після підписання 19 січня нової угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Переговори, що передували цьому, вели прем`єр-міністри Росії і України. "Газпром" і "Нафтогаз" підписали два незалежних один від одного контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік і про обсяги й умови транзиту газу через територію України на той самий період.

Згідно з контрактами, "Газпром" і "Нафтогаз" з 1 січня 2010 року перейдуть на ціноутворення на газ і формування транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів.

У зв`язку з фінансово-економічною кризою, рівень споживання газу в 2009 році в Україні різко знизився. За 11 місяців за контрактних зобов`язань в 35,9 млрд. куб. м було куплено лише близько 22,5 млрд. куб. м.

24 листопада "Газпром" і "Нафтогаз" підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу від 19 січня 2009 року. Відповідно до доповнень, річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в обсягу 33,75 млрд. куб. м. Підписаними документами закріплена також відсутність штрафних санкцій щодо обсягів імпорту газу в Україну в 2009 році.