Україна самостійно розроблятиме родовища в Чорному морі

Уже з 2010 року Україна має намір самостійно почати розробку родовищ нафти й газу на шельфі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу у Каневі Черкаської області.

«Повернення шельфу Чорного моря з власності депутатів Партії регіонів назад державі – це стратегічне завдання. На 150 років є запасів, щоб забезпечити Україну нафтою і газом. Ми повернули назад державі ці родовища, і зараз, з 2010 року, коли ми закінчимо всі судові справи із закріплення в держвласності шельфу Чорного моря, ми починаємо масштабну розробку за рахунок державних ресурсів. Цей газ і нафта належатимуть не окремим корумпованим колам, а належатиме Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.