Тимошенко: «Нафтогаз» розрахується за грудневий газ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не сумнівається, що НАК «Нафтогаз України» вчасно розрахується з «Газпромом» за газ, одержаний у грудні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу в Каневі, коментуючи заяву глави «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА.

«Будьте абсолютно спокійні. Такі заяви звучать перед закінченням кожного місяця вже щонайменше рік. Але ми як країна чітко і впевнено розраховуємося», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, О.МІЛЛЕР 25 грудня в ефірі телеканалу "Вести" заявив, що Україна з середини грудня суттєво скоротила відбір російського газу, що свідчить про труднощі з оплатою постачань, і ситуація з платежем за останній місяць 2009 року дуже тривожна.

За його словами, "в середині грудня відбулася тенденція зниження відбору, що підтверджує, що Україна зазнає серйозних проблем з (майбутньою) оплатою".

При цьому О.МІЛЛЕР додав: "Ми і чули, і бачимо, що Україна зазнає дуже-дуже серйозних проблем в оплаті постачань російського газу за грудень".

Глава "Газпрому" нагадав, що крайній термін оплати грудневого газу було перенесено у зв`язку з новорічними святами з 7 січня на 11 січня.