НКРЕ перегляне ціни на газ для промислових споживачів

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України 30 грудня має намір встановити граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів, а також бюджетних організацій на 2010 рік.

Відповідне питання включено до опубліковану на сайті Нацкомісії порядку денного чергового відкритого засідання регулятора, повідомляє Українська правда.

За словами голови НКРЕ Валерія Кальченка, комісія поки вивчає наявні матеріали.

"Ми ще аналізуємо і вважаємо", - сказав він.

При цьому голова регулятора не став уточнювати, чи розглядає комісія можливість збереження на 2010 рік діючих граничних цін на природний газ.

Як повідомлялося, з 1 січня 2009 року граничний рівень ціни на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також бюджетних організацій встановлений на рівні 2020,25 грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання, але з урахуванням витрат НАК "Нафтогаз України" на реалізацію імпортного газу).

Граничний рівень ціни на газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу та хімії затверджений на рівні 1899,25 грн. (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання, витрат на реалізацію імпортного газу НАК "Нафтогаз України").

Кінцева ціна газу для промислових підприємств становить 2424,3 грн. за 1 тис. куб. м, але існують пільги для металургійних, хімічних та цукрових підприємств.