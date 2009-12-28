На Луганщині 400 т породи сповзло від терикону шахти до житлових будинків

О 23.15 26 грудня на Луганщині, у місті Свердловськ, сталося сповзання близько 400 тонн гірничої маси від терикону шахти імені Свердлова в напрямку житлових будинків на вулиці Чкалова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих немає. Прийняте рішення про тимчасове відселення людей із зазначених приватних житлових будинків на період проведення робіт щодо очищення території та укріплення терикону.

Станом на 07.00 27 грудня сповзання гірничої маси призупинене. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.