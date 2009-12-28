У Китаї в результаті вибуху газу на шахті загинули 12 гірників

Щонайменше 12 гірників загинули в результаті вибуху газу на вугільній шахті в центральному Китаї, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Вибух газу стався в ніч на понеділок на шахті в місті Цзесю провінції Шаньсі. На момент трагедії в забої перебували 16 гірників. На даний час відомо про 12 загиблих, чотирьох шахтарів госпіталізовано.

Вранці в понеділок також стало відомо про аналогічний інцидент на одній із шахт в південно-китайської провінції Юньнань. Під час вибуху газу в забої, за попередніми даними, перебували 11 чоловік. Досі їхня доля залишається невідомою. Ведуться пошукові роботи.

Китайська вуглевидобувна промисловість вважається однією з найнебезпечніших у світі. Щорічно в КНР у результаті аварій на підприємствах цієї галузі гинуть до семи тисяч осіб.