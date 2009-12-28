КС перевірить конституційність передачі газорозподільчих мереж

Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року № 775.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат КС.