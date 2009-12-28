Експерт: компанії ТЕС мають припинити збитки

Збитки компаній ТЕС повинні припинитися з підвищенням роздрібного тарифу на електроенергію для населення, яке планується з другого кварталу 2010 року.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Ян Липчинський.

Проте, вважає він, усі чотири компанії теплової генерації, акції яких котируються на фондових біржах, отримають чисті збитки в 2009 році. Мова йде про «Центренерго», «Дніпроенерго», «Донбасенерго» та «Західенерго», уточнив Я. Липчинський.

Аналітик очікує, що підвищення прогнозної оптової ціни електроенергії на січень 2010 року буде спрямоване на підтримку тарифу для теплових енергогенеруючих компаній. «Однак у той же час заявленого НКРЕ підвищення недостатньо для виведення діяльності компаній ТЕС на рівень беззбитковості», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила збільшити прогнозну оптову ціну електроенергії на січень 2010 року, встановивши її на рівні 441,4 грн. за МВт / ч. Таким чином, прогнозна оптова ціна виросте, у порівнянні зі встановленою для грудня, на 3%.