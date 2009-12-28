НКРЕ підвищила роздрібні тарифи енергопостачальників

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи енергопостачальних компаній на січень 2010 року на 2,3 – 2,5%.

Про це сказано у постанові комісії від 25 грудня №1529, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги для всіх обленерго підвищено на 2,5% - до 47,32 коп. за кВт/год (без ПДВ), тариф для споживачів другого класу - на 2,3% - до 62,71 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, з грудня 2008 року по листопад 2009 року роздрібні тарифи енергопостачальних компаній залишалися незмінними у зв`язку з рекомендаціями Президента України і Кабінету міністрів встановити мораторій на підвищення тарифів на період економічної кризи.

На листопад ц.р. рівень роздрібних тарифів обленерго був переглянутий і збільшений у середньому на 3,8-4,9%, на грудень – на 1%.