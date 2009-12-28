Ціни на нафтопродукти в Україні зросли у середньому на 2%

З 21 по 28 грудня середні по Україні великогуртові ціни на високооктановий бензин і дизельне паливо зросли на 0,4-3,5% (в середньому на 2,0%), а на низькооктановий бензин – зменшилися на 1,0%. Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 21 по 28 грудня середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – знизилися на 1,0%, або на 70 грн./тонна, - до 6650 грн./тонна; бензин А-92 – збільшилися на 0,4%, або на 30 грн./тонна, - до 7570 грн./тонна; бензин А-95 – збільшилися на 2,1%, або на 160 грн./тонна, - до 7910 грн./тонна; дизельне пальне – збільшилися на 3,5%, або на 210 грн./тонна, - до 6240 грн./тонна.

Нагадаємо, у рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 р. Компанія опікується професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.