«Східенерго» уклало договір з «Укренерго»

ТОВ «Східенерго» уклало договір з НЕК «Укренерго» з надання послуг допуску до пропускної спроможності міждержавних мереж з енергоострову Бурштинської ТЕС за підсумками річного аукціону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі головної компанії ДТЕК.

Згідно з повідомленням, підставою для укладання договору стала перемога ТОВ «Східенерго» в аукціоні, що відбувся 16 грудня 2009 року, з доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж для експорту електроенергії. ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) придбало 150 МВт пропускної спроможності загальною вартістю 83,5 млн. грн. на експорт електроенергії впродовж 2010 року.

Водночас у прес-службі компанії не уточнили, чи підписано аналогічний договір за підсумками місячного аукціону на січень, на якому компанія придбала додатковий перетин у 100 МВт за 3,56 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва своєю ухвалою від 11 грудня ц.р. за позовом держпідприємства «Укрінтеренерго» заборонив НЕК «Укренерго» укладати контракти з переможцями експортних аукціонів на обсяг потужності, законтрактований державним оператором експорту за довгостроковими контактами.

Разом з тим суд не задовольнив вимоги «Укрінтеренерго» в частині заборони НЕК «Укренерго» і аукціонній комісії проводити аукціони, приймати заявки на участь в аукціоні, а також укладати відповідні договори за підсумками аукціонів.

Також не задовільнив суд вимогу госоператора щодо заборони будь-яким іншим особам укладати контракти з експорту на величину потужності, законтрактованої «Укрінтеренерго» для виконання своїх зовнішньоекономічних контрактів.

НЕК «Укренерго» оскаржило цю ухвалу в апеляційній інстанції.