Німеччина видала остаточний дозвіл на будівництво Nord Stream

Компанія Nord Stream AG одержала другий і остаточний дозвіл на будівництво газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Про це йдеться у повідомленні компанії, передає РІА "Новости".

Дозвіл було видано сьогодні Федеральним морським і гідрографічним агентством (BSH) у Гамбурзі. Раніше Германію дозволила будівництво газопроводу Nord Stream в своїх територіальних водах.

Nord Stream має ще одержати другий дозвіл від Фінляндії.

«Відповідно до графіка, ми почнемо будівництво газопроводу навесні 2010 року і транспортування газу - у 2011 році», – сказав керуючий директор Nord Stream Маттіас ВАРНІГ, слова якого наводяться у повідомленні.

Компанія Nord Stream AG вже одержала дозволи від всіх інших країн, через води яких пройде газопровід, – Данії, Швеції, Фінляндії та Росії. При цьому Фінляндія має ще дати дозвіл на будівництво газопроводу відповідно до закону про використання акваторії.

Нагадаємо, Nord Stream є принципово новим маршрутом для експорту російського газу до Європи, насамперед – на ринки Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Франції і Данії. Газопровід протяжністю 1,22 тис. км і потужністю 55 млрд. куб. м на рік пройде по дну Балтійського моря від Росії (Виборг) до Німеччини (Грайфсвальд).

Початок будівництва газопроводу заплановано на 1 квітня 2010 року. Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу пропускною спроможністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік намічено на 2011 рік.

«Газпром» вже підписав довгострокові контракти на поставку газу по Nord Stream з клієнтами у кількох країнах ЄС, включаючи Німеччину, Данію, Нідерланди, Бельгію, Францію і Сполучене Королівство.

Акціонерами компанії - оператора проекту Nord Stream AG є російський «Газпром» – 51% акцій, німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas – по 20% акцій, а також нідерландська Gasunie – 9% акцій. На сьогодні ведуться переговори про можливе входження до проекту французької GDF Suez, яка може одержати близько 9% частки у проекті.