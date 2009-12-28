ФДМУ приватизує 53,97% «Східно-Кримської енергетичної компанії»

Вартість 4 млн. 686 тис. грн.

Фонд державного майна України ухвалив рішення про приватизацію 53,97% пакета акцій ЗАТ «Східно-Кримська енергетична компанія». Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду. Номінальна вартість пакета «Східно-Кримської енергетичної компанії», що приватизується, становить 4 млн. 686 тис. грн. Довідка УНІАН. ЗАТ «Східно-Кримська енергетична компанія» (Сімферополь) займається постачаннями електроенергії жителям Автономної Республіки Крим, переважно населенню. Статутний фонд компанії становить 8 млн. 683 тис. грн.

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