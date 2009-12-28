У Рахунковій палаті РФ упевнені, що нова «газова війна» між Росією й Україною цього року не повториться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова Рахункової палати РФ Сергій СТЕПАШИН.

«Я впевнений, що того, що було торік, не відбудеться, у мене є підстави для такої впевненості», - сказав С.СТЕПАШИН.

Він відзначив, що заявляє це на підставі нещодавньої зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Також С.СТЕПАШИН наголосив, що Рахункові палати Росії й України за необхідності готові у будь-який момент почати паралельні перевірки газових компаній.

«Ми готові в будь-який момент, якщо потрібно, включити контрольні функції. Зараз для цього підстав практично немає», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не одержували російського газу, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі винила Україну, звинувачуючи її в крадіжці газу. Україна спростовувала всі звинувачення.

19 січня НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила подачу газу до Європи.

При цьому 20 січня комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявив про відсутність фактів несанкціонованого відбору газу Україною після 31 грудня 2008 року.