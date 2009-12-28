З українського боку немає загрози для транзиту російської нафти

НАК «Нафтогаз України» офіційно заявляє, що з українського боку не існує жодної загрози для транзиту російської нафти європейським споживачам.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що ВАТ «Укртранснафта», 100% акцій якої перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України», і російська компанія «Транснафта» проводять переговорний процес про підписання щорічної додаткової угоди до чинного довгострокового контракту від 2004 року (укладеного строком на 15 років).

«На сьогодні фахівці двох компаній погоджують обсяги транзиту російської нафти й інші короткострокові умови, термін домовленостей за якими минає 31 грудня 2009 року», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні агентство «Франс Прес» повідомило з посиланням на заяву Кабінету Міністрів Словаччини, що Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення постачань нафти до Словаччини, Чехії й Угорщини нафтопроводом «Дружба» через територію України через розбіжності з питань транзиту.

У липні-жовтні минулого року постачання нафти з Росії до Чехії скоротилися. Як говорив раніше віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН, збій у постачаннях пояснюється відсутністю між російськими постачальниками й чеськими покупцями прямих договорів.

На думку влади РФ, продаж російської нафти до Чехії за участю посередників не гарантує виконання узгоджених експортних графіків.

Останні три роки Росія неодноразово пропонувала чеській стороні укласти меморандум про співпрацю у сфері постачання російської нафти до Чехії.

Нафтопровід "Дружба" протяжністю близько 6 тисяч кілометрів є найбільшою системою трубопроводів у світі. Північна ділянка нафтопроводу проходить територією Білорусі, Польщі і Німеччини, а південна – України, Чехії, Словаччини й Угорщини.

Нафтопроводом "Дружба" до країн близького і далекого зарубіжжя прямує майже половина експортованої російської нафти. Останніми роками основним, західним, напрямком нафтопроводної системи перекачується до 70-80 млн. тонн на рік.

Раніше "Транснафта" відзначала ризики транзиту через українську територію в разі запуску в аверсному режимі трубопроводу Одеса–Броди. В цьому разі Росія зустрінеться з необхідністю пошуку нових маршрутів для майже 30 млн. тонн своєї нафти, яка нині у напрямку Чорного моря транспортується системою Одеса–Броди (18 млн. тонн нафти – південним напрямком "Дружби" і 9 млн. тонн – у реверсному режимі Одеси–Бродів).

Нині нафтопроводом Одеса–Броди транспортується пальне з Росії в порти Чорного моря. Проте Україна вже декілька років намагається реалізувати проект з прокачування нафти у зворотному напрямку – з портів до Європи. В цьому випадку Росія втратить змогу прокачувати південною гілкою трубопроводу "Дружба" близько 19 млн. тонн нафти, яка нині експортується. Переспрямувати ці обсяги доведеться по БТС-II.