Україна і Росія погодили нафтову проблему

"Укртранснафта" і "Транснефть" практично врегулювали питання транзиту нафти до Європи через Україну.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства палива та енергетики Фент Ді, повідомляє Українська правда.

За його словами, близько 18:00 відбулася телефонна розмова міністра палива та енергетики Юрія Продана з міністром енергетики Росії Сергієм Шматко, під час якої були обговорені питання співпраці у сфері поставок нафти і її транзиту.

"Сторони досягли узгоджених позицій. За інформацією, яку надали міністрам компанії "Укртранснафта" і "Транснефть", питання гарантованих обсягів поставок нафти вже практично врегульовані", - сказав прес-секретар, повідомляє агентство "Українські новини".

За словами Ді, це дозволить "забезпечити довгострокові і стабільні поставки сировини європейським споживачам".

Він підкреслив, що технічно українська нафтотраснпортна система і компанія "Укртранснафта" повністю готові до прокачування нафти у 2010 році.

У свою чергу, офіційний представник Міненерго РФ Ірина Єсипова повідомила, що "Транснефть" і "Укртранснафта" підпишуть угоду про транзит нафти на 2010 рік до кінця 2009 року.

"Сформовано попередні домовленості щодо забезпечення поставок нафти європейським споживачам. Найближчим часом, в будь-якому випадку, до кінця року, транзитна угода на 2010 рік буде підписана", - сказала вона.

Єсипова зазначила, що в основі транзитного договору на 2010 рік будуть "базові домовленості з "Транснефтью", повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

За її словами, позиція РФ полягає в тому, щоб на довгостроковій основі забезпечити стабільність поставок енергоресурсів.

"Тому російською стороною було направлено письмове повідомлення до ЄС відповідно до меморандуму про механізм раннього попередження", - сказала Єсипова, підкресливши, що таким чином РФ створила прецедент використання цього механізму.

Як відомо, раніше Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення транзиту нафти через територію України до Словаччини, Угорщини та Чехії.