Росія не бачить проблем з транзитом нафти через Україну

Проблем із постачанням нафти з Росії до країн Європи через територію України через пропоновані Києвом додаткові умови транзиту не буде.

Про це заявив сьогодні віце-прем’єр-міністр Росії Ігор СЄЧИН, передає радіо “Свобода”.

За його словами, на переговорах про ці нові умови Україна стала «гнучкіше сприймати» пропозиції Росії.

«Діалог іде, і жодних проблем ми не бачимо для наших споживачів», - сказав І.СЄЧИН журналістам.

Навіть якщо сторони до 1 січня не домовляться про нові умови контрактів, це не відіб’ється на постачанні нафти європейським споживачам, запевнив віце-прем’єр РФ і додав, що про це вже повідомили Словаччину, Угорщину й Чехію, які отримують російську нафту південною гілкою нафтогону «Дружба» через Україну.

Україна, сказав російський віце-прем’єр, запропонувала збільшити тарифи на транзит нафти і змінити ще низку положень чинних контрактів, зокрема, скоротити термін виходу з домовленостей при зменшенні обсягів транзиту до 30 днів, тоді як Росія наполягає на 60 днях.

Він додав, що після початку переговорів із Україною Росія, як передбачають домовленості з Євросоюзом, поінформувала про це Єврокомісію.

Вчора президент російської нафтотранспортної монополії «Транснєфть» Микола ТОКАРЕВ заявив агентству Reuters, що українські політики встановлюють нові «неприйнятні» умови транзиту нафти через порт Південний під Одесою і, якщо найближчим часом не буде домовленості, цей транзит узагалі припиниться.

Минулого тижня Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ повідомляв, що Україна веде переговори про підвищення для Росії ставки транзиту нафти українськими нафтопроводами і розраховує домовитися про таке підвищення до 1 січня наступного року.