Україна і Росія домовилися про транзит нафти в 2010 році

Україна і Росія досягли домовленості щодо умов транзиту нафти через українську територію до Європи в 2010 році.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

За словами співрозмовника агентства, ставку на транзит нафти через українську територію до Європи в 2010 році підвищено на 30% порівняно з поточним роком, а обсяг транспортування нафтопроводом «Дружба» залишиться на рівні 2009 року - 15 млн. тонн.

Нагадаємо, в понеділок Кабінет Міністрів Словаччини повідомив, що Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення постачання нафти до Словаччини, Чехії й Угорщини нафтопроводом «Дружба» через територію України через розбіжності з питань транзиту.

Нафтопровід «Дружба» протяжністю близько 6 тисяч км є найбільшою системою трубопроводів у світі. Північна ділянка нафтопроводу проходить територією Білорусії, Польщі і Німеччини, а південна - України, Чехії, Словаччини й Угорщини.

Нафтопроводом «Дружба» до країн близького і далекого зарубіжжя прямує майже половина експортованої російської нафти. Останніми роками основним, західним, напрямком нафтопроводної системи перекачується до 70-80 млн. тонн на рік.

НАК «Нафтогаз України» належить 100% акцій ВАТ «Укртранснафта», оператора української нафтопроводної системи.