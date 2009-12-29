Україна розпочне активний видобуток нафти і газу в Чорному морі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна з 2010 року розпочне активне освоєння шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на підсумковій конференції для центральних і місцевих ЗМІ у Києві.

«Ми поставили за мету з 2010 року на шельфі Чорного моря розпочати масштабне видобування нафти і газу для того, щоб можна було на 150 років забезпечити Україну власною нафтою і власним газом, зокрема газовим конденсатом», - сказала прем`єр, не уточнюючи, на які кошти вестиметься освоєння шельфу.