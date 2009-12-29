Енергетичний форум може відбутися 10 січня

Черговий енергетичний форум, присвячений розвитку проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) за маршрутом Одеса-Броди-Плоцьк, може відбутися 10 січня у столиці Грузії.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив гендиректор українсько-польської компанії „Сарматія” Сергій СКРИПКА.

При цьому він зазначив, що поки що остаточно не узгоджено, чи відбудеться цей форум.

”Грузинська сторона готується”, - сказав С.СКРИПКА.

Керівник створеної для розвитку ЄАНТК „Сарматії” повідомив, що у форумі планується участь президентів України, Польщі, Азербайджану, Грузії і Литви.

У той же час він не виключив, що форум може бути перенесений на пізніший термін.

„Якщо не відбудеться у січні в Грузії, тоді - весною в Польщі”, - сказав С.СКРИПКА.

У прес-службі президента Польщі УНІАН повідомили, що глава польської держави Лех КАЧИНСЬКИЙ минулого тижня обговорив з грузинським президентом Михаїлом СААКАШВІЛІ проведення у Тбілісі на початку наступного року енергетичного форуму.

„У цьому контексті президенти висловили задоволення прогресом роботи над створенням Євро-Азійського коридору для транспортування каспійської нафти на базі маршруту Одеса-Броди-Плоцьк”, - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними посольства України в Польщі, Польща планувала черговий 5-й Міжнародний енергетичний форум у травні 2010 року в Кракові.

Формат енергетичних форумів для просування проекту ЄАНТК ініційований президентом Польщі Л.КАЧИНСЬКИМ навесні 2006 року.

Завдяки форумам у проект більш активно залучені Азербайджан, Грузія і Литва, національні нафтогазові компанії яких увійшли до складу акціонерів створеної для розвитку ЄАНТК у 2004 році „Сарматії”.

Ідея проекту будівництва Євро-Азійського нафтотранспортного коридору Одеса–Броди–Плоцьк–Гданськ виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би поставляти каспійську нафту до країн Західної і Центральної Європи.