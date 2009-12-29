Ціну газу для промисловості, населення і ТКЕ обіцяють на рівні 2009

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що ціна природного газу для підприємств промисловості, населення і підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) збережеться на рівні, встановленому для 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на підсумковій конференції для центральних і місцевих ЗМІ у Києві.

«Наступного року з 1 січня промисловість матиме таку саму ціну на газ, як має сьогодні. Тому я хочу спростувати всі заяви про те, що з 1 січня газ буде дорогим, промисловість збанкротує і все впаде», - сказала прем`єр, відзначивши при цьому, що ціна на газ для населення і ТКЕ також буде зафіксована на рівні 2009 року.

«Я прошу це зафіксувати і раз і назавжди припинити провокації щодо того, що газовий контракт поганий. Він хороший для України і зміцнює незалежність України», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, вона не уточнила, чи будуть зафіксовані тарифи, що діють цього року, на весь 2010 рік.