Кабмін збільшив статутний капітал «Нафтогазу України»

Кабінет Міністрів України вдруге в цьому році вирішив збільшити статутний капітал НАК «Натофгаз України».

Згідно з постановою уряду №1406 від 23 грудня ц.р., статутний фонд держхолдингу буде збільшено на 49,7%, або 12 млрд. грн. – до 36 млрд. 647,714 млн. грн.

Збільшення статутного капіталу компанії буде здійснено, як і минулого разу, шляхом внесення до статутного фонду компанії облігацій внутрішньої державної позики на суму 12 млрд. грн. Термін обігу ОВДП – 9-12 років, рівень дохідності – 9,5% річних.

Кабмін доручив Міністерству палива й енергетики ухвалити рішення про приватне розміщення акцій додаткової емісії НАК «Нафтогаз України».

Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку рекомендовано до 28 грудня ц.р. розглянути заяву «Нафтогазу» про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії з продовженням до 30 червня 2010 року терміну надання компанією документів, необхідних для такої реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. Кабмін вирішив збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» в 4,3 разу – з 5 млрд. 564,714 млн. грн. до 24 млрд. 164,714 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.