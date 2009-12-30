Ціна імпортного газу для України в І кварталі очікується у 305,2 дол.

НАК «Нафтогаз України» прогнозує, що ціна імпортного газу для України у першому кварталі становитиме 305,2 дол. За 1 тис. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) повідомив начальник управління цінової і тарифної політики нафтогазового комплексу НКРЕ Володимир СЕМЕНЕЦЬ, посилаючись на дані, надані регулятору держхолдингом.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Нафтогаз» прогнозував, що ціна імпортного газу для України у першому кварталі 2010 року становитиме від 300 до 310 дол. за 1 тисячу кубометрів.

Згідно з довгостроковим газовим контрактом, підписаним ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня п.р., ціна на газ на 2009 рік розраховується за європейською формулою ціни з понижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна – 450 дол. за 1 тис. куб. м). З 1 січня 2010 року «Газпром» почне продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

У І кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за тис. куб. м, у ІІ кварталі вона знизилася до 270,95 дол. за тис. куб. м, у третьому - до 198,34 дол. за тис. куб. м. У четвертому кварталі ціна на газ для України становить 208 дол. за тис. куб. м.