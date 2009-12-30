НКРЕ зберегла рівень граничних цін на газ для промспоживачів

15:10, 30 грудня 2009
Енергетика
0

...і бюджетних організацій

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла з 1 січня 2010 року рівень граничних цін на природний газ для промислових споживачів, бюджетних організацій та установ, а також пільгові ціни на газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні.

Згідно з рішенням НКРЕ, ціна на газ для промспоживачів з 1 січня збережеться на рівні 2020,25 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу). Ціна газу для бюджетних організацій та установ збережена на рівні 2020,25 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Крім того, НКРЕ вирішила зберегти пільгові ціни на газ для підприємств ГМК і хімпрому на рівні 1899,25 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Для виробників азотних добрив, що використовують газ як сировину, ціну на газ також збережено на пільговому рівні – 1584,4 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Як уточнив журналістам член НКРЕ Віктор МЕРКУШОВ, граничні ціни і пільгові ціни наступного року можуть коригуватися з урахуванням остаточної ціни газу, що імпортується в 2010 році, а також з урахуванням коливань курсу гривні щодо долара.

В.МЕРКУШОВ відзначив, що некоректно припускати, що дія затверджених сьогодні регулятором цін буде поширена на перший квартал наступного року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter