НКРЕ зберегла рівень граничних цін на газ для промспоживачів

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла з 1 січня 2010 року рівень граничних цін на природний газ для промислових споживачів, бюджетних організацій та установ, а також пільгові ціни на газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні.

Згідно з рішенням НКРЕ, ціна на газ для промспоживачів з 1 січня збережеться на рівні 2020,25 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу). Ціна газу для бюджетних організацій та установ збережена на рівні 2020,25 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Крім того, НКРЕ вирішила зберегти пільгові ціни на газ для підприємств ГМК і хімпрому на рівні 1899,25 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Для виробників азотних добрив, що використовують газ як сировину, ціну на газ також збережено на пільговому рівні – 1584,4 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Як уточнив журналістам член НКРЕ Віктор МЕРКУШОВ, граничні ціни і пільгові ціни наступного року можуть коригуватися з урахуванням остаточної ціни газу, що імпортується в 2010 році, а також з урахуванням коливань курсу гривні щодо долара.

В.МЕРКУШОВ відзначив, що некоректно припускати, що дія затверджених сьогодні регулятором цін буде поширена на перший квартал наступного року.