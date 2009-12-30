Україна може втратити майже половину транзиту російської нафти

Україна, яка минулого року прокачала близько 40 млн. тонн російської нафти, найближчим часом може втратити майже 50% нафтового транзиту з Російської Федерації, повідомляє Reuters.

На думку агентства, скорочення транзиту російської нафти через територію України залежатиме від російської влади, що змушена зменшувати прокачування своєї нафти в західному напрямі у зв`язку з необхідністю наповнення сировиною нового трубопроводу Східна Сибір – Тихий океан (ССТО).

«За інформацією джерел у галузі, в першому кварталі 2010 року лише 30% сировини, що направляється по ССТО, припаде на частку нових родовищ, тоді як решта частини поставлятиметься зі старих промислів, що неминуче призведе до скорочення прокачування в західному напрямі (через трубопровід «Дружба» територією України і Білорусі – УНІАН)», – зазначає агентство.

За даними агентства, постачання російської нафти в першому кварталі 2010 року до Чехії, Словаччини, Угорщини і українського порту Южний скоротяться порівняно з четвертим кварталом цього року майже на третину – до 5,9 млн. тонн нафти.

«У разі, якщо Росія остаточно припинить постачання Urals через Южний, зниження обсягів прокачування досягне вражаючих 47,8%, позбавляючи Україну істотної частини транзитних надходжень», – пише Reuters.

Агентство нагадує, що в кінці минулого тижня «Транснафта» відмінила січневі поставки нафти з Южного.

«Незалежно від результату російсько-українських переговорів, нафти для постачання територією України в колишньому обсягу з відкриттям ССТО просто фізично не залишиться, вважають джерела на ринку», – повідомляє агентство.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія досягли домовленості щодо умов транзиту нафти через українську територію до Європи в 2010 році. За даними прес-центру НАК «Нафтогаз України», ставку на транзит нафти через українську територію до Європи в 2010 році підвищено на 30% порівняно з поточним роком, а обсяг транспортування нафтопроводом «Дружба» залишиться на рівні 2009 року – 15 млн. тонн.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів Словаччини повідомив, що Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення поставок нафти до Словаччини, Чехії і Угорщини нафтопроводом «Дружба» через територію України через розбіжності з питань транзиту.

У 2008 році Україна прокачала 40,966 млн. тонн нафти, що на 19,5% менше показників 2007 року. При цьому транзит до Словаччини, Угорщини, Чехії, який здійснюється південною гілкою трубопроводу «Дружба», скоротився на 17,4% – до 32,843 млн. тонн.

За 11 місяців 2009 року прокачування російської нафти через територію України скоротилося на 3,8% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 35,513 млн. тонн. Близько 75-80% нафти, що прокачується по Україні, йде на транзит.

Нафтопровід «Дружба» протяжністю близько 6 тис. км. є найбільшою системою трубопроводів у світі. Північна ділянка нафтопроводу проходить територією Білорусі, Польщі і Німеччини, а південна – територією України, Чехії, Словаччини і Угорщини.

По «Дружбі» до країн ближнього і далекого зарубіжжя прямує майже половина російської нафти, що йде на експорт. Останніми роками за основним, західним, напрямом нафтопровідної системи перекачується до 70-80 млн. тонн на рік.

НАК «Нафтогаз України» належить 100% акцій ВАТ «Укртранснафта», оператора української нафтопровідної системи.