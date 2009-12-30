Білорусь в першому кварталі 2010 року платитиме за газ 168 дол.

Вартість російського газу для Білорусі в першому кварталі 2010 року становитиме близько 168 доларів за тисячу кубометрів. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на дані російської газової монополії "Газпром".

Голова правління газового концерну Олексій МИЛЛЕР зазначив, що цього року ціна поставок палива білоруській стороні була нижча на 11 відсотків - в середньому близько 150 доларів за тисячу кубометрів. О.МІЛЛЕР додав, що через відсутність експортного мита ціна газу для Білорусії значно менша, ніж для інших покупців російського палива.

Із 2008 року ціна на газ для Білорусі розраховується щокварталу за формулою, прив`язаною до вартості нафти. Згідно з цими розрахунками, знижка на паливо для Мінська в 2008 році мала становити 33 відсотки відносно європейської ціни, в 2009 році - 20 відсотків, а в 2010 р. - 10 відсотків. Проте в 2009 році "Газпром" в умовах кризи погодився поставляти газ білоруській стороні зі знижкою в 30 відсотків.

На початку грудня російська монополія повідомила, що не планує зберігати пільгові умови для Білорусі в 2010 році. При цьому у разі повної відміни всіх знижок вартість газу для Мінська досягне близько 200 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше Мінфін Білорусі повідомляв, що до бюджету країни наступного року закладена ціна газу на рівні 166 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» прогнозує, що ціна імпортного газу для України в першому кварталі становитиме 305,2 дол. за тис. кубометрів.