НКРЕ затвердила тариф «Укргідроенерго»

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) встановила двоставковий тариф на електроенергію для каскаду ГЕС-ГАЕС ВАТ «Укргідроенерго» на січень-березень 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комісії.

Зокрема, ставку плати за електричну енергію, що генерується ГЕС-ГАЕС ВАТ «Укргідроенерго», з 1 січня по 31 березня 2010 року затверджено на рівні 3,51 коп. за кВт/год.

Ставку плати на робочу потужність на I квартал встановлено на рівні 77 тис. 616 грн. за МВт.

У тарифі компанії враховані витрати, пов`язані з виплатою платежів за кредитами Світового банку в рамках проекту другої черги реабілітації українських АЕС, зобов`язання перед урядом Швейцарії, а також повернення коштів, залучених у ВАТ «Ощадбанк» на добудову першого гідроагрегату Дністровською ГАЕС.

З тарифу компанії знято цільову надбавку у розмірі 2,12 коп. за кВт/год. на добудову першої черги Дністровською ГАЕС, що діяла в 2008-2009 роках.

Регулятор затвердив двоставковий тариф компанії тільки на перший квартал у зв`язку відсутністю точних даних про прогнозні обсяги відпуску товарної продукції «Укргідроенерго» в 2010 році на тлі очікуваного зростання у зв`язку з гідрометеорологічними умовами, що склалися.

Нагадаємо, в 2009 році НКРЕ затвердила для «Укгідроенерго» тариф на відпуск електроенергії на рівні 5,09 коп. за кВт/год., який враховував цільову надбавку (2,12 коп. за кВт/год.) на добудову Дністровської ГАЕС.

Довідка УНІАН. До складу "Укргідроенерго" входять Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Дніпровська ГЕС і Каховська ГЕС, загальна встановлена потужність яких становить 3 тис. 940 МВт, а також Дністровська ГЕС встановленою потужністю 700 МВт.