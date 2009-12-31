Купріянов: Ставка транзиту газу через Україну зросте

Ставка транзиту російського газу через територію України в 2010 році в середньому становитиме 2,7 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів проти 1,7 долара цього року.

Про це повідомив РІА «Новости» офіційний представник компанії «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Ставка розраховується за формулою, в середньому за рік вона буде 2,7 долара», - сказав він.

Таким чином, в середньому ставка транзиту зросте на 58,8% порівняно з поточним роком.

С.КУПРІЯНОВ також підтвердив, що ціна газу для України в першому кварталі становитиме 305,2 долара за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні НАК "Нафтогаз України" прогнозував, що ціна імпортного газу для країни в першому кварталі 2010 року становитиме 305,2 долара за тисячу кубів.

Довідка УНІАН. Згідно з довгостроковим газовим контрактом, підписаним ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня ц.р., ціна на газ на 2009 рік розраховується за європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна – 450 дол. за тис. куб. м). Із 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

У 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за тис. куб. м, у 2-му кварталі вона знизилася до 270,95 дол. за тис. куб. м, у третьому - до 198,34 дол. за тис. куб. м. У 4-му кварталі ціна на газ для України становить 208 дол. за тис. куб. м.

За даними Держкомстату, транзит природного газу територією України в січні-листопаді 2009 року скоротився на 22,7% порівняно з аналогічним періодом 2008 року. У 2008 році транзит природного газу територією України збільшився на 3,8% порівняно з 2007 роком.